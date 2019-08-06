Нижний Новгород, , 14:33 — REGNUM

В Нижегородской области число сообщений с жалобами на несвоевременный вывоз мусора и плохое содержание контейнерных площадок сократилось с 450 до 88 жалоб за время начала работы новой системы обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами). Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона по итогам рейдов, которые проводит Госжилинспекция.

Таким образом число обращений сократилось более чем на 80%.

Всего инспекторами с начала года было проведено 622 рейда.

«Рейды показали, что график вывоза мусора соблюдается. А если выявляются нарушения, то устраняются они оперативно, буквально в течение суток», — отметил глава ведомства Игорь Сербул. Он добавил, что количество жалоб, связанных с вывозом мусора в регионе, снижается.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа в Нижегородской области тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО снизится в среднем на 5%. Предельный тариф в 2019 году был установлен в размере 665,67 рублей, теперь предельная плата составит 632,39 рубля.