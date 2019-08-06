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Власти Ингушетии насчитали около 300 земельных участков и построек, которые находятся в зоне реконструкции участка федеральной автодороги «Кавказ». Их придется выкупать у частных лиц как можно быстрее, так как строители не могут ждать — работы по прокладке трассы уже ведутся.

Такая информация прозвучала 5 августа в ходе совещания при врио главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с участием начальника ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» федерального дорожного агентства Руслана Лечхаджиева.

Строительные работы должны идти без задержек, отметил Калиматов. При этом власти республики и муниципалитетов должны решать вопросы выкупа участков и строений, попадающих в зону строительства 26-километрового участка трассы «Кавказ», деликатно и тактично, подчеркнул руководитель республики. Что касается незаконных построек, то он пообещал разбираться в каждом отдельном случае.

«Я понимаю, что эти люди потратили деньги, поэтому ищите различные возможности, вплоть до предоставления им земельных участков в других местах. К сожалению, эти нарушения произошли по вине самих властей, которые способствовали тому, чтобы выделить эти земли людям», — подчеркнул Калиматов.

Всего, как проинформировал Руслан Лечхаджиев, власти региона намерены выкупить около 280 земельных участков и 20 участков сельхозназначения.

«На этих 280 участках есть частные дома, это 70%. 30% — это объекты коммерческой недвижимости. Все эти объекты будут выкупаться», — от метил глава Упрдора.

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