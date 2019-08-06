Кемерово, , 14:24 — REGNUM

В Кемеровской области за детей начали давать скидку на ипотеку прямо в роддоме, передает 6 августа Общественное телевидение России. Сертификат вручают матерям в перинатальном центре при выписке.

Ребенок и копилка Infanti.com.br

Это новый проект Кемеровской областной клинической больницы совместно с банком-партнёром. Ставка 6% годовых будет действовать в течение всего срока ипотеки. Льгота распространяется и на рефинансирование ранее оформленного кредита.

Нонна Шибельгут, заместитель главного врача по акушерству «Этот сертификат вручается женщинам, которые родили второго и последующего ребёнка. И ипотека льготная под невысокий процент. То есть с нашей помощью женщина может решить и свои жилищные проблемы».

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Яна Вебер, многодетная мать «Семья у нас многодетная, родился четвёртый ребенок, девочка. Жилищные условия — квартира, дом, но, конечно, мы хотим расширяться. Для нас получение этого сертификата — огромная помощь».

На вторичное жилье эта программа не распространяется. Сертификат получили уже больше 50 семей, вместе с ним родителям выдают свидетельство о рождении ребёнка и страховой полис, так что матерям не придется бегать по инстанциям, оформляя все эти документы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 августа Сбербанк снизил ставки по ипотеке. Так, для основной линейки продуктов ипотечного кредитования снижение составит до 0,7 процентного пункта. В результате новую квартиру клиенты банка смогут приобрести в ипотеку по ставке от 7,6% годовых, тогда как для вторичного жилья минимальная ставка составит 9,1%.

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