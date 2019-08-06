Усть-Луга, Ленинградская область, , 14:21 — REGNUM

Компания «Ростерминалуголь» отгрузила 14-миллионную тонну угля на экспорт через терминал в порту Усть-Луга (Ленинградская область). Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Каменный уголь

Закрывающей этот объём партией стали 74,7 тыс. тонн угольной продукции, погруженной на балкер Lucky Sunday. Он стал 197-м по счету и в настоящее время направляется в один из европейских портов.

«С января по июль на терминале было выгружено 192 616 вагонов, доставивших в порт 13,7 млн тонн угля. Из них на долю подвижного состава повышенной грузоподъемности пришлось 48%», — добавили в компании.

«Ростерминалуголь» — крупнейший в европейской части России специализированный угольный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Грузооборот компании в 2018 году составил 19,9 млн тонн угля.

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