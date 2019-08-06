Воронеж, , 14:19 — REGNUM

12 многоэтажных жилых домов в центре Воронежа — по улице Плехановской — модернизируют в 2019 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Воронежской области 6 августа. По информации регионального Фонда Фонд капитального ремонта, из 12 многоквартирных жилых домов девять отремонтируют комплексно, работы уже активно ведутся. Стоимость модернизации в целом оценивается в 227 млн рублей.

Плехановская является одной из центральных улиц города и одной из видовых. А потому при модернизации обещают сохранять архитектурные особенности зданий. Так, работы по ремонту трехэтажного дома №54 уже близки к завершению: здесь обновили общедомовую систему электроснабжения, завершается монтаж современного оборудования для теплоснабжения дома. Заменена кровля, обновлен фасад.

«Пилястры, капители, абаки, русты, карнизы, лепные розетки, сандрики, молдинги, балконные кронштейны — вся эта почти разрушившаяся архитектурная красота в точности восстановлена благодаря современным материалам», — уточнили в Фонде каперемонта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандалы вокруг проведения капитального ремонта домов в Воронеже возникают периодически. В середине июля жители дома № 31 на проспекте Революции сообщили журналистам, что из-за отсутствия кровли квартиры на верхних этажах пятиэтажки затопило, поскольку подрядчики «не ожидали» дождя. Ранее жаловались жители исторического «профессорского» дома №1 по ул. Тимирязева.