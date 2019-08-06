Орск, Оренбургская область, , 14:15 — REGNUM

В Орске Оренбургской области новое предприятие «Уралмаш Горное оборудование», которое работает на промплощадке обанкротившегося машиностроительного комплекса ОРМЕТО-ЮУМЗ, набирает штат работников и формирует портфель заказов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

На 5 августа более 220 бывших работников машиностроительного концерна приняты в штат АО «Уралмаш Горное оборудование». После проведенной успешно пробной плавки стали планируется запуск литейного прессового производства. Предприятие планирует расширять штат работников. С 6 по 11 августа трудоустроят еще 50 рабочих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОРМЕТО-ЮУМЗ постиг кризис. Машиностроительный концерн в процедуре банкротства. В настоящее время базу завода арендует новое предприятие — АО «Уралмаш — Горное оборудование».

Стоит отметить, что на обанкротившемся орском заводе трудилось более 2 тыс. человек. Весной 2019 года региональная власть пообещала перезагрузку предприятия. Люди надеются вернуться к работе. Однако пока речь ведут о трудоустройстве около 300 человек.

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