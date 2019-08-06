Чебоксары, , 14:07 — REGNUM

В Чувашии две компании оштрафованы за передачу взятки должностному лицу госслужбы республики по тарифам за подготовку обоснования тарифов на услуги по передаче электроэнергии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, представители обществ «Янтарь» и «Электрогарант» передали должностному лицу государственной службы Чувашии по конкурентной политике и тарифам по 200 тыс. рублей каждый.

«Средства предназначались за проведение расчётов и подготовку обоснования тарифов на услуги по передаче электроэнергии по электросетям для взаиморасчётов между сетевыми организациями, которые бы соответствовали пожеланиям указанных организаций», — считают в надзорном ведомстве.

В отношении юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). Решением мирового судьи им назначены по 500 тыс. рублей штрафов. Судебные постановления в законную силу не вступили.

По фактам получения взяток возбуждено два уголовных дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под уголовное преследование попали бывший начальник отдела госслужбы по тарифам Чувашии и её подчинённая. Следственное управление СКР полагает, что с декабря 2017 года по апрель 2019 года подозреваемые получали взятки от двух лиц, действовавших в интересах трех коммерческих организаций в сфере электроснабжения. По данным управления, общий размер взяток превысил 4 млн рублей. Расследование продолжается.