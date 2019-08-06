Калуга, , 14:05 — REGNUM

В Калужской области завершилось строительство экотехнопарка «Калуга», предназначенного для сортировки и переработки мусора по современным европейским технологиям. Как пишет Газета.ru, в основу производственного цикла нового экологического предприятия легли импортное оборудование и опыт ведущих стран в обращении с отходами.

В настоящее время основные строительные работы закончены и начался период получения лицензионной документации. После этого завод по переработке мусора, способный принимать 1,8 млн тонн отходов ежегодно, будет запущен в эксплуатацию.

Издание отмечает, в экотехнопарке «Калуга» установлены самые современные механизмы для сортировки отходов. Например, промышленный шредер, барабанный сепаратор и оптические сканеры для него изготовили в Германии, а сепаратор цветных металлов — австрийского производства. Но больше всего в экотехнопарке российских приборов — их доля в оборудовании сортировочного корпуса превышает 50%.

Первыми доставляемый на объект мусор встречают сканеры радиоактивности и пункт контртеррористического досмотра. Если они не обнаруживают угрозы, отходы направляются в зону приема, а оттуда — на измельчение и сортировку. Промышленные сепараторы отделяют от общей массы металлы, пластик, стекло и бумагу. Все эти компоненты направляются на вторичную переработку, а остальная масса отходов, лишенная потенциально вредных веществ, движется на участки размещения, или, как их называют сотрудники экотехнопарка, «карты».

На участках размещения отходы дополнительно прессуются техникой и закладываются на длительное хранение. От окружающей среды их отделяет надежный защитный экран из нескольких слоев геотекстиля, бентонита и дренажных прослоев. В результате контакт отходов с почвой и поверхностными водами полностью исключается, а дождь, снег, роса и другие атмосферные осадки, выпавшие на экотехнопарк, по дренажной системе направляются на очистные сооружения.

Очистка стоков ведется по пятиступенчатой схеме — воду пропускают через специальные фильтры и реагенты, добиваясь в конце концов практически природной чистоты. Подтверждением надежности защитной системы являются рыбы, которых разводят в пруду с очищенной водой, являющемся последним уровнем фильтрации.

И на фильтрационных сооружениях, и в целом в экотехнопарке «Калуга» работают в основном местные жители из близлежащих сел. По меркам Калужской области они получают очень хорошую зарплату — порядка 40−50 тысяч рублей. После запуска объекта число вакансий здесь увеличится, и их с нетерпением ожидают новые желающие получить работу в экотехнопарке.