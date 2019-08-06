Симферополь, , 14:01 — REGNUM

На госпредприятии «Крымавтотранс» в Симферополе провели обыск представители правоохранительных структур. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа сообщил источник во внутренних органах республики.

«Предприятие проверяют на предмет нарушений организации работы перевозок граждан», — отметил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за неудовлетворительных результатов глава Крыма уволил директора ялтинской автостанции, назвав ситуацию с транспортными перевозками в городе, отвратительной.

Об этом: В Ялте отвратительная ситуация с перевозками — глава Крыма