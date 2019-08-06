Киев, 6 августа 2019, 14:00 — REGNUM
До конца 2020 года Киев и Москва заключат новый договор на транзит и поставку российского газа. Об этом 6 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов руководитель украинского Центра военно-правовых исследований АлександрМусиенко.
При этом он считает, что подписание нового газового контракта зависит от результатов переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
При этом директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский уточил, что Киев начнет газовые переговоры с Кремлем после появления украинского правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что газовые переговоры между Украиной и Россией пройдут после назначения нового правительства.