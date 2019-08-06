Тбилиси, 6 августа 2019, 13:45 — REGNUM
Руководство «Грузинской железной дороги» какую-либо правовую связь с бастующими строителями железнодорожного участка в селении Квишхети отрицает и считает, что попытки возложения какой-либо ответственности на администрацию ГЖД в данном случае служат дестабилизации ситуации. Об этом говорится в специальном заявлении, распространенном железнодорожной администрацией в связи с забастовкой, которую начали строители железнодорожного тоннеля 5 августа.
По информации ГЖД, строительные работы ведет победившая в тендере китайская компания «23-е бюро Китайской железной дороги», с которой в 2011 году был оформлен договор на строительство нового железнодорожного участка Хашури-Молити. А вопросы технического надзора на этом же участке курирует также отобранный путем международных тендеров консорциум в составе австрийской компании ILF и немецкой Deutsche Bahn.
Администрация ГЖД призывает грузинские СМИ не распространять непроверенные информации, чтобы не вводить общественность в заблуждение.
Между тем, как сообщалось ранее, Новый профсоюз железнодорожников выдвинул железнодорожной администрации требование повышения зарплат работников ГЖД на 50%. В случае невыполнения этого требования намерен начать масштабную забастовку, в которой, по информации профсоюза, примут участие до 5 тысяч железнодорожников.