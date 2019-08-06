Тбилиси, , 13:45 — REGNUM

Руководство «Грузинской железной дороги» какую-либо правовую связь с бастующими строителями железнодорожного участка в селении Квишхети отрицает и считает, что попытки возложения какой-либо ответственности на администрацию ГЖД в данном случае служат дестабилизации ситуации. Об этом говорится в специальном заявлении, распространенном железнодорожной администрацией в связи с забастовкой, которую начали строители железнодорожного тоннеля 5 августа.

По информации ГЖД, строительные работы ведет победившая в тендере китайская компания «23-е бюро Китайской железной дороги», с которой в 2011 году был оформлен договор на строительство нового железнодорожного участка Хашури-Молити. А вопросы технического надзора на этом же участке курирует также отобранный путем международных тендеров консорциум в составе австрийской компании ILF и немецкой Deutsche Bahn.

«Любые попытки увязывания текущего протеста с АО «Грузинская железная дорога» служат внедрению ощущения дестабилизации. С полной ответственностью заявляем, что «Грузинская железная дорога» работает бесперебойно, и перевозки пассажиров и грузовые перевозки осуществляются в обычном режиме», — говорится в заявлении.

Администрация ГЖД призывает грузинские СМИ не распространять непроверенные информации, чтобы не вводить общественность в заблуждение.

Между тем, как сообщалось ранее, Новый профсоюз железнодорожников выдвинул железнодорожной администрации требование повышения зарплат работников ГЖД на 50%. В случае невыполнения этого требования намерен начать масштабную забастовку, в которой, по информации профсоюза, примут участие до 5 тысяч железнодорожников.