Симию, 6 августа 2019, 13:39 — REGNUM
В министерстве финансов Танзании объявили об официальном открытии программы страхования урожая. Первыми страховки получат производители хлопка из области Симию и производители кофе из области Кагера, передает газета Mtanzania.
Исполнительный директор Национальной страховой компании (NIC) Элирехема Дорийе заявил, что по программе все производители различных культур постепенно получат гарантированную страховку урожая.
«В первую очередь мы начали страховать урожаи производителей хлопка и кофе, затем страховки получат все остальные крестьяне страны, это поможет мелким производителям продолжать выращивать культуры, несмотря на гибель урожая, например, от болезней, животных, засухи или сильных дождей», — заявил Дорийе в ходе недели праздничных мероприятий по случаю национального дня крестьян, которые проходят на площади Ньякабинди в области Симию.
День крестьян отмечается в Танзании 8 августа.