Москва, , 13:22 — REGNUM

Лоукостер «Победа» с зимнего сезона приостанавливает рейсы в армянский город Гюмри, сообщает 6 августа ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании.

По его словам, в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. В свою очередь авиакомпания неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться в этой ситуации, однако практика недолива топлива продолжается.

«С зимнего сезона продажа билетов на этом маршруте приостановлена», — сказал источник, добавив, что до конца летнего сезона лоукостер выполнит все запланированные рейсы в Гюмри.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание TourDom сообщило, что средняя стоимость одного авиабилета из Москвы в столице Армении — Ереван — на август 2019 года составила 15 109 рублей, что на 43,8% больше, чем в августе 2018 года.

Уточнялось, что значительный рост цен на авиабилеты в Армению связан с запретом авиасообщения между Россией и Грузией. В частности, многие российские туристы покупают билеты до Еревана, откуда добираются до курортов Грузии на автобусе.

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