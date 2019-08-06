Рига, , 13:21 — REGNUM

Одно из требований латвийской федерации пенсионеров (ЛФП) — возобновление индексаций пений два рада в год. Об этом рассказала председатель ЛФП Айя Барча в интервью новостному агентству LETA.

Так, в ЛФП предлагают проиндексировать в апреле 2020 года пенсии составляющие 50% от минимальной заработной (215 евро). Среди прочего, в федерации планируют добиться повышения доплат за рабочий стаж до 31 декабря 1995 года и постепенного введения доплат для лиц, которые вышли на пенсию после 1 января 2012 года.

Средняя пенсия в Латвии в настоящий момент, согласно официальной статистике, составляет 320 евро, а в стране — свыше 455 тыс. пенсионеров.