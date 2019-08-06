Мурманск, , 13:10 — REGNUM

Компания «Новатэк», планирующая перенести пункт перевалки СПГ из Норвегии в Россию, просит правительство РФ избавить от таможенных пошлин свои газовозы.

Сейчас все зафрахтованные компанией «Новатэк» СПГ-танкеры ходят под иностранным флагом, для чего компания получила специальное разрешение правительства (на 26 судов — до 2044 года, на остальные — до 2022 года). Если место перевалки будет перемещено в Мурманск, то эти танкеры под иностранным флагом, которые раньше совершали международный рейс (в Хоннингсвог), станут заниматься каботажем. В этом случае «возникнет обязательство по оформлению временного ввоза судов с уплатой таможенных пошлин в размере 0,15% от таможенной стоимости, которая составляет $7,5 млрд», говорится в письме. Таким образом, речь идет о $11,25 млн, пишет КоммерсантЪ.

По данным СМИ, вопрос предоставления «Новатэк» преференций будет рассмотрен на августовском заседании комиссии по экономическому развитию и интеграции правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, компания планировала создать перевалочный пункт СПГ на острове Кильдин (Мурманская область) к концу октября 2019 года. А в 2023 году «Новатэк»рассчитывает запуститьперевалу и хранение газа на плавучих комплексах. Для этого в Ура-губе будет создан хаб стоимостью свыше 70 млрд рублей.