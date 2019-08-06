Нальчик, , 13:07 — REGNUM

Глава Министерства труда РФ Максим Топилин пообещал Кабардино-Балкарии дополнительное финансирование на мероприятия по снижению уровня бедности. Денежные средства будут предоставлены в рамках выполнения программы социального контракта и оказания адресной помощи нуждающимся семьям, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе главы и правительства республики.

По словам Топилина, суть программы заключается в предоставлении семьям, признанным бедными, субсидии, чтобы они могла встать на ноги. При этом денежные средства, как отметил министр, «даются в обмен на активные действия семьи».

«Семья берет на себя определенные обязательства — государство оказывает ей помощь. Например, семья обязуется наладить работу в личном подсобном хозяйстве или открыть малый бизнес, или кто-то из членов семьи пройдет переобучение и устроится на работу», — объяснил механизм оказания помощи Топилин.

Напомним, Кабардино-Балкария стала одной из 13 участников пилотной программы по снижению уровня бедности, которую реализует Министерство труда и занятости РФ. Общее софинансирование всей программы составит 7 млрд рублей.

Читайте также: Пособия для бедных в Кабардино-Балкарии распределят по принципу кому нужнее

В пилотном проекте участвуют, кроме Кабардино-Балкарии, Алтайский, Приморский и Пермский края, Тува, Республика Коми, Татария, Новгородская, Курганская, Ивановская, Нижегородская, Липецкая и Томская области.