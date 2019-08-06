Москва, , 13:07 — REGNUM

Вместо того чтобы вкладывать деньги в экономику, стимулируя потребительский спрос и производство, власти РФ, напротив, забирают из экономики всё больше средств, мотивируя это необходимостью наращивать сбережения, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он рассказал 6 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«У российских компаний рекордные прибыли и накоплены очень большие суммы на счетах, но они их не инвестируют и не тратят, — сказал Григорьев. — Этот огромный резерв, будучи вложенным в экономику, прекратил бы всякий кризис, но частный сектор не спешит инвестировать, потому что не ожидает улучшения ситуации. И чтобы запустить эти траты, инициативу на себя должно взять государство. Оно должно начать тратить деньги, чтобы они появились у потребителей, у заказчиков услуг и так далее. Но наше государство работает по другой схеме. Каждый год власти РФ всё больше денег изымают из экономики, вместо того чтобы всё больше вкладывать. Тем самым они всё сильнее ухудшают ситуацию, мотивируя свои действия тем, что мы, мол, сбережём, но потратим потом».

Однако, как подчеркнул Григорьев, профицит бюджета, которым так гордится российское правительство, это чисто технический показатель, достижение которого не приводит к улучшению экономики государства. Более того, как полагает эксперт, для развития стране нужен дефицитный бюджет, который будет означать, что государство начало тратить деньги, что будет вести к росту экономики и полной занятости. В качестве примера Григорьев привел Японию — страну с триллионным дефицитом, которая тем не менее остаётся одним из самых развитых государств мира с практически нулевой инфляцией.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, федеральный бюджет России в первом полугодии 2019 года исполнен с профицитом в 1,561 трлн рублей. Объём доходов, поступивших в бюджет за январь-июнь, составил 9,548 трлн рублей, или 47,8% к общему объёму доходов бюджета, утверждённому на текущий год. Расходы составили 7,987 трлн рублей, или 44,3% к утверждённому годовому объёму расходов бюджета.

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