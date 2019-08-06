Пермь, , 12:53 — REGNUM

В Пермском крае установлена величина прожиточного минимума в среднем на душу населения. За II квартал 2019 года она составила 10 556 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена в размере 11 338 рублей, для пенсионеров — 8703 рубля, для детей — 10 703 рубля.

Величина прожиточного минимума на душу населения включает в себя стоимость потребительской корзины — 9872 рубля и расходы по обязательным платежам — 684 рубля.

Стоит отметить, что год назад (за второй квартал 2018 года) величина прожиточного минимума была меньше на 458 рублей и составляла 10 098 рублей, где 9 429 рублей — стоимость потребительской корзины и 669 рублей — расходы по обязательным платежам.