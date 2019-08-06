Самара, , 12:43 — REGNUM

Землю под строительство спортивного центра пляжных видов спорта выделит правительство Самарской области, сообщает 63.ru.

Под эти нужды, территорию площадью 30 653 квадратных метра на улице Демократической рядом со стадионом «Самара Арена» передадут в аренду без проведения торгов земельного участка.

«Там построят дворец пляжных видов спорта», — сообщили в правительстве Самарской области.

Инвестор подтвердил, что готов инвестировать в строительство объекта 200 миллионов рублей.

В здании планируется разместить манеж с футбольным полем и волейбольными площадками, песчаное покрытие которых будет оборудовано системой подогрева, а также трибуны на две тысячи мест.

Напомним, что решение о строительстве данного комплекса было принято в декабре 2018 года на совещании правительства Самарской области. Тогда была достигнута договоренность о том, что инвестор вкладывает в проект 200 миллионов рублей, а власти области предоставляют ему земельный участок и подключают объект к инженерным коммуникациям.