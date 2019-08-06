Брянск, , 12:38 — REGNUM

Гарантирующий поставщик электроэнергии Брянской области составил рейтинг управляющих компаний. В чёрном списке оказалось 19 организаций, имеющих не только высокую задолженность перед поставщиком, но и незакрытые долговые споры и неурегулированные договорные отношения. В общей сложности на 1 июля 2019 года долг брянских управляющих организаций за электроэнергию составляет почти 330 млн рублей, сообщили 6 августа в пресс-службе «Брянскэнергосбыта».

С помощью рейтинга энергетики хотят наглядно показать жителям региона, кто является недобросовестной компанией, чьи действия ставят под угрозу надёжность энергоснабжения в обслуживаемых многоквартирных домах. Потребители могут учитывать эту информацию при выборе управляющей компании. Так, например, в Советском районе собственники жилых помещений уже переведены на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком из-за долгов МУП «Жилкомсервис».

В компании также составили белый список. Вовремя производят расчёты с энергетиками 23 организации.