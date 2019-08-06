Москва, , 12:38 — REGNUM

Количество продаж легковых машин с правым расположением руля в России в первом полугодии 2019 года сократилось на 1%. Об этом 6 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По итогам января — июня 2019 года в России было продано 288,4 тыс. легковых автомобилей с правым рулём. Причём практически весь объём реализованных в РФ праворульных автомобилей — с пробегом, а новыми ввозятся единицы.

На новые машины приходится 13% от общего количества авто, проданных за первое полугодие 2019 года (37,6 тыс. ед.). Остальные 87% или 250,8 тыс. единиц — это машины сменившие владельца.

Наибольшее количество (свыше 85%) всех машин с правым рулем в России реализуются в регионах Дальнего Востока и Сибири. С января по июнь 2019 года жители ДФО купили 137,4 тыс. таких автомобилей, что на 0,4% меньше, чем годом ранее. Сибиряки за этот же период приобрели 112 тыс. «праворулек» (-0,9%).

Напомним, в первом полугодии 2019 года самой покупаемой японской машиной в России стал бизнес-седан Toyota Camry.

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