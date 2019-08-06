Москва, , 12:47 — REGNUM

Для того чтобы экономика РФ ожила, нужно сделать так, чтобы у людей оставалось достаточно денег на потребительские траты, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что лишь 12% трудящихся граждан РФ получаются заработную плату, превышающую 75 тысяч рублей.

«В этих 12% будет очень большое расслоение, — сказал Григорьев. — Будут программисты, московские преподаватели, работающие в Москве на несколько ставок, и вместе с тем сюда же войдут топ-менеджеры крупных корпораций с зарплатами в сотни тысяч. Нужно понимать, что 75 тысяч рублей звучит как хорошая зарплата, но чтобы это повлияло на внутренний спрос и привело к оживлению экономики, надо, чтобы на потребительские траты оставалось достаточное количество денег. А учитывая то, как у нас растут цены на транспорт, на топливо, на фактически коммерциализирующуюся медицину, на образование, становится понятно, что 75 тысяч — это не так уж много. И на реальные траты у людей остаётся довольно небольшая часть».

Между тем, как подчеркнул эксперт, приоритетом работы российского правительства остаётся не экономический рост и рост доходов, а формальные показатели.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты «РИА Рейтинг», изучившие ситуацию на рынке труда РФ, пришли к выводу, что заработную плату выше 75 тысяч получают лишь 12% трудящихся граждан РФ. При этом по уровню заработных плат в аутсайдерах оказались работники лёгкой промышленности — более 30% работающих в этой отрасли зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц. Также низкие зарплаты получает каждый пятый работник сферы образования и сельского хозяйства.

Читайте ранее в этом сюжете: 12% граждан России зарабатывают более 75 тыс. рублей в месяц