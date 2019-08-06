Москва, 6 августа 2019, 12:47 — REGNUM
Для того чтобы экономика РФ ожила, нужно сделать так, чтобы у людей оставалось достаточно денег на потребительские траты, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что лишь 12% трудящихся граждан РФ получаются заработную плату, превышающую 75 тысяч рублей.
Между тем, как подчеркнул эксперт, приоритетом работы российского правительства остаётся не экономический рост и рост доходов, а формальные показатели.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты «РИА Рейтинг», изучившие ситуацию на рынке труда РФ, пришли к выводу, что заработную плату выше 75 тысяч получают лишь 12% трудящихся граждан РФ. При этом по уровню заработных плат в аутсайдерах оказались работники лёгкой промышленности — более 30% работающих в этой отрасли зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц. Также низкие зарплаты получает каждый пятый работник сферы образования и сельского хозяйства.
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