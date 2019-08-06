Пекин, , 12:19 — REGNUM

Ставка Китая на низкий валютный курс не является новостью, но власти США в рамках продолжения обмена ударами и острыми заявлениями решили вновь обратить на это внимание, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 6 августа, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Бутуханов, комментируя заявления Минфина США.

Как сообщалось ранее, американское министерство финансов приняло решение включить Китай в список стран, «манипулирующих валютой», и обратиться с соответствующим запросом во Всемирную торговую организацию. В КНР в ответ заявили, что такое решение США может стать «препятствием для восстановления мировой экономики».

«Ставка на низкий валютный курс не является новостью. Китай активно проводил такую политику в последние годы. Для них это — испытанное средство.

Другими словами, ничего нового не произошло, но власти США решили обратить внимание на то, что давно существует. В этом смысле это — продолжение обмена финансовыми ударами и острыми заявлениями.

Реакцию ВТО предсказать непросто. Хотя для мировой торговли хорошего от этого в любом случае мало», — отметил Александр Бутуханов.