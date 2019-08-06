Пекин, 6 августа 2019, 12:19 — REGNUM
Ставка Китая на низкий валютный курс не является новостью, но власти США в рамках продолжения обмена ударами и острыми заявлениями решили вновь обратить на это внимание, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 6 августа, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Бутуханов, комментируя заявления Минфина США.
Как сообщалось ранее, американское министерство финансов приняло решение включить Китай в список стран, «манипулирующих валютой», и обратиться с соответствующим запросом во Всемирную торговую организацию. В КНР в ответ заявили, что такое решение США может стать «препятствием для восстановления мировой экономики».