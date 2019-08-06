Москва, , 12:10 — REGNUM

Укладка шведского участка газопровода «Северный поток — 2» практически завершена, сообщает пресс-служба оператора проекта Nord Stream 2.

«Укладка 510-километрового шведского участка газопровода «Северный поток — 2» практически завершена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первая нитка на данном отрезке уже готова, строительство второй возобновится 1 сентября 2019 года, все работы в исключительной зоне Швеции планируется завершить в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Газпроме сообщили, что компания Nord Stream 2 AG, которая ведет строительство газопровода «Северный поток — 2», уложила уже 1739 километров труб данного трубопровода, что составляет 71% от его общей протяженности по двум ниткам.

Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство от побережья РФ через Балтийское море до Германии двух ниток газопровода.

Читайте также: «Северный поток — 2» готов на 71% — «Газпром»