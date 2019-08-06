Казань, , 12:08 — REGNUM

Развитие российско-казахстанских отношений обсудили глава Татарии Рустам Минниханов и новый генеральный консул республики в Казани Жанболат Мырзалин. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе посольства Казахстана в России.

Глава российского региона отметил, что сторонам необходимо задействовать возможности в сфере промышленности и сельского хозяйства. Кроме того, не стоит забывать про развитие отношений в сфере культуры, науки, образования, туризма и спорта.

Напомним, 25 апреля глава внешней торговой палаты Казахстана Аян Еренов заявил, что республика планирует в шесть раз увеличить объем поставок продукции в Татарию, что позволит сбалансировать товарооборот между сторонами.

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