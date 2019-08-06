Пекин, , 11:52 — REGNUM

Китай выражает глубокое сожаление по поводу того, что США назвали его «валютным манипулятором», сообщили в Народном банке Китая, передает 6 августа агентство Синьхуа.

Такие обвинения в адрес Китая со, как «валютный манипулятор» не соответствуют количественным критериям, установленным Казначейством США, говорится в заявлении Центробанка КНР. Более того, это является проявлением произвольной, односторонней и протекционистской практикой, наносящей ущерб международным правилам, а также негативно влияющей на мировую экономику и финансовые рынки.

Напомним, что Народный банк Китая опустил курс китайской валюты еще на 0,7% относительно доллара США. Ранее президент США Дональд Трамп назвал политику Китая, направленную на ослабление юаня «валютной манипуляцией». Китай всячески всё отрицает.

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