Туапсе, Краснодарский край, , 11:52 — REGNUM

41 тонна зараженного трипсом винограда из Турции была выявлена и не допущена к ввозу в морском порту «Туапсе» в Краснодарском крае, сообщила 6 августа пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Карантинный объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс — был выявлен в двух партиях винограда специалистами Россельхознадзора при проведении фитосанитарного контроля. Позже наличие вредителя было подтверждено заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ФГБУ «ВНИИКР».

Виноград, в соответствии с требованиями законодательства РФ, был запрещен к ввозу. Отметим, в июле в порту «Новороссийск» не прошли фитосанитарный контроль 20,9 тонн персиков из Турции.