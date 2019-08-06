Пекин, , 11:44 — REGNUM

Сельскохозяйственный сектор Китая пережил стремительный рост за последние 70 лет с увеличением выхода зерна в 4,8 раза, говорится в докладе Национального бюро статистики, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Выход зерна в Китае в среднем с 1949 года рос в год на 2,6%, достигнув отметки 658 млрд кг в 2018 году, объемом которого можно накормить 20% при объеме пахотных земель менее 9% от мировых, говорится в докладе.

Китай постепенно улучшает диверсификацию в сфере поставок пищи, развивая селекцию и обеспечив наибольший выход водных продуктов с 1989 года, достигнув объема 64,6 млн тонн в 2018 году, что в 143 раза больше, чем в 1949 году.

Структура сельскохозяйственной промышленности продолжает оптимизироваться. Современные подходы к развитию фермерства, лесничества, животноводства и разведения рыб замещают устаревшие, отметили в бюро.

Более 35 млн га семейных контрактных сельхозугодий было зафиксировано в Китае в 2018 году, что сильно контрастирует с 3,87 млн га в 2004 году. Китай также стимулировал развитие новых типов сельхозпродукции и услуг. На конец 2018 года 600 тыс. семейных ферм и 2,17 млн фермерских кооперативов было зарегистрировано в Поднебесной.