Хабаровск, , 11:42 — REGNUM

Проект по добыче нерудных строительных материалов с русловых месторождений реализует в Хабаровском крае инвестор — партнёр Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ориентировочный объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей, из них 411 млн рублей — собственные средства компании. Требуется дополнительных вложений порядка 792 млн рублей», — пояснил директор инвестиционного департамента агентства Алексея Чепурных.

По его словам, проект подразумевает две компоненты: добычу кварцевого песка и песчано-гравийных смесей и последующую переработку сырья в готовую продукцию в виде сухих строительных смесей.

В рамках реализации проекта инвестор намерен закупить портовые краны, причальные стенки, электрические сети, речные суда различного типа. Добыча и переработка сырья будет осуществляться на месторождении «Троицкое-2», а готовая продукция востребована в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске.

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