Москва, , 11:41 — REGNUM

В России электромобили станут доступны для массового покупателя и начнут теснить рынок классических дизельных автомобилей. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью Авто Mail.ru, передаёт пресс-служба министерства.

«В нашем понимании, для того чтобы принести ощутимую пользу, электромобили изначально должны быть доступны массовому покупателю, в эксплуатации дорогостоящих электрокаров премиум-сегмента с точки зрения экологии нет никакого смысла», — заявил Мантуров.

По его словам, электромобили постепенно перестают быть экзотикой, и этот тренд распространяется в том числе и на Россию. Однако чтобы сегмент электромобилей стал массовым, со стороны государства необходимо предпринять ряд мер.

В частности, Минпромторг активно поддерживает инициативы производства систем накопления энергии — для различных областей применения, в том числе для транспорта.