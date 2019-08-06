Москва, 6 августа 2019, 11:51 — REGNUM
Надежды российских властей на то, что инвесторов в страну удастся привлечь дешёвым трудом, различными льготами для бизнеса, налоговыми вычетами и прочими преференциями, не сбудутся, уверен экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он рассказал 6 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Однако, как подчеркнул эксперт, Россия 2020 года не сможет стать Китаем 1978 года, так как в современном мире дешёвый труд перестаёт быть преимуществом. В странах центра сокращается спрос, а в силу дешевеющей электроэнергии автоматизация становится более вероятной и даже предпочитаемой альтернативой дешёвому труду.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, промышленное производство в России за период с января по июнь 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении. В июне рост промпроизводства составил 2,3% (с исключением сезонного и календарного факторов — 1,1%), а в годовом выражении — 3,3%. Ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, комментируя эту статистику, охарактеризовал такие темпы роста как «меньше, чем ничего».
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