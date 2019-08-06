Москва, , 11:51 — REGNUM

Надежды российских властей на то, что инвесторов в страну удастся привлечь дешёвым трудом, различными льготами для бизнеса, налоговыми вычетами и прочими преференциями, не сбудутся, уверен экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он рассказал 6 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

«Если посмотреть на то, как в России эволюционировала производительность труда в «нулевые» годы, можно обнаружить, что быстрее всего производительность росла в промышленности. А зарплаты там росли медленнее всего. В результате промышленный труд в РФ был очень дешёвым, — отметил Григорьев. — Но даже этим дешёвым трудом никто не смог воспользоваться. Между тем в РФ до сих пор считается, что привлекать инвестиции надо дешёвым трудом, различными льготами, налоговыми вычетами, каникулами и прочим. А если у вас будет зарегулированный рынок, высокие налоги, необходимость платить высокие зарплаты, то бизнес якобы не придёт. Иными словами, предполагается, что Россия должна привлекать инвесторов бесправным и низкооплачиваемым трудом и большим количеством преференций для держателей капитала».

Однако, как подчеркнул эксперт, Россия 2020 года не сможет стать Китаем 1978 года, так как в современном мире дешёвый труд перестаёт быть преимуществом. В странах центра сокращается спрос, а в силу дешевеющей электроэнергии автоматизация становится более вероятной и даже предпочитаемой альтернативой дешёвому труду.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, промышленное производство в России за период с января по июнь 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении. В июне рост промпроизводства составил 2,3% (с исключением сезонного и календарного факторов — 1,1%), а в годовом выражении — 3,3%. Ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, комментируя эту статистику, охарактеризовал такие темпы роста как «меньше, чем ничего».

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