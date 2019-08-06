Казань, , 11:37 — REGNUM

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» объявило электронный аукцион почти на 0,5 млрд рублей. Лотом станет ремонт автодороги М-7 «Волга» Москва — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке км 840+000 — км 852+000 в Татарии. Победителя определят 23 августа 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета, утверждённого федеральным законом от 29.11.2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», — уточняется в документации.

Начальная цена лота — 499 712 440 рублей. Работы будут оплачивать по частям: в 2019 году — 172 984 749 рублей, в 2020 году — 326 727 691 рубль. Подрядчик должен начать работы с 3 сентября 2019 года, а завершить — до 31 августа 2020 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, тем временем Приволжское управление Ростехнадзора по Татарии судится с этим же ФКУ, требуя назначить тому наказание в форме административной приостановки работ при реконструкции одного из участков трассы М-7. В споре речь идёт об отрезке «км. 761+500 км 771+246». Арбитраж Татарии начнёт рассматривать спор в сентябре 2019 года.