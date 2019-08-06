Сеул, , 12:08 — REGNUM

За первое полугодие 2019 года прибыль крупнейших южнокорейских промышленных конгломератов сократилась сразу на 40%. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS со ссылкой на исследование аналитического центра CEO Score.

Совокупная операционная прибыль топ-55 из 100 крупнейших публичных компаний за прошедшие шесть месяцев составила 35,3 млрд долларов, что на 39,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, объём продаж увеличился на 2,1% до 489 млрд долларов. Падение прибыли обусловлено, главным образом, ухудшением показателей Samsung Electronics и SK Hynix — основных производителей полупроводников и электронных компонентов: их операционные прибыли сократились на 57,1% и 79,8% соответственно.

Эксперты объясняют негативную динамику сокращением мирового спроса на основные экспортные южнокорейские товары, а также конфликтом с Японией, которая ранее установила ограничения на экспорт критически важных компонентов и материалов.