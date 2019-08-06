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Конфликт между Южной Кореей и Японией наносит ущерб обоим государствам, но приносит выгоду Китаю. К такому выводу пришли политологи южнокорейского новостного издания «Чосон Ильбо».

Во-первых, крупнейшие южнокорейские производители электроники, дисплеев и полупроводников — Samsung, SK и LG испытывают серьёзные трудности из-за экспортных ограничений, ранее введённых Токио, и сокращают инвестиционные программы. В свою очередь, китайские конкуренты нанимают работников южнокорейских конгломератов и расширяют промышленные мощности. Во-вторых, LG Chem и SK Innovation, занимающиеся производством электродвигателей и аккумуляторов испытывают дефицит ключевых компонентов и материалов, ранее поставлявшихся из Японии. Теперь они вынуждены импортировать необходимые части из Китая.

Таким образом, китайские компании в скором будущем не только займут долю рынка южнокорейских конкурентов, но и заработают на продаже им важнейших материалов. В то же время, японские и южнокорейские компании будут и впредь нести убытки, если правительствам двух стран не удастся договориться, заключает «Чосон Ильбо».