Махачкала, , 11:23 — REGNUM

В десяти городах и 58 сельских поселениях Дагестана в 2019 году запланировано благоустройство дворовых и общественных территорий. Работы будут проводиться в рамках регионального проекта «Комфортная городская среда» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом 5 августа на совещании в правительстве региона доложил министр строительства и ЖКХ Дагестана Малик Баглиев.

«Для этих целей предусматривается проведение конкурсных процедур по 145 лотам для определения подрядных организаций. На сегодня проведены конкурсные процедуры и заключены контракты по 99 лотам. Процедуры по оставшимся 46 лотам планируется завершить до конца августа», — сказал министр, чьи слова цитирует пресс-служба правительства.

Премьер-министр республики Артём Здунов со своей стороны призвал тщательно следить за тем, как подрядчики исполняют свои обязательства.

«Не проконтролируете, примите брак они, и будут продолжать так работать. Будете следить, предъявлять претензии ‑ и результат будет другой. Не оплачивайте плохую работу, пока не будут устранены недочеты», — предупредил председатель правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, на исполнение проекта «Комфортная городская среда» в 2019 году власти Дагестана направят более 1,1 млрд рублей. На эти средства должно быть благоустроено свыше 220 общественных территорий и дворов.

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