Новосибирск, , 11:09 — REGNUM

В Новосибирской области перевозчики твёрдых коммунальных отходов пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на регионального оператора.

Как пишет «Коммерсантъ-Сибирь», в ФАС обратились операторы по вывозу ТКО ООО «Ла транс» и две компании ООО «Эко-лайн». Они заявляют, что «Экология-Новосибирск», пользуясь монопольным положением, намерена оплачивать 40% выполненных перевозчиками работ, и только после проведения дополнительных проверок.

Как заявляют перевозчики, это спровоцирует рост долгов у транспортных компаний и может привести к банкротству.

Заявления приняты к рассмотрению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа компаний ВИС, в которую входит оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск», подала в суд на мусорных перевозчиков. К такому решению компания пришла после того, как гендиректор компании «Оператор Эко сфера» заявил, что «Экология-Новосибирск» задолжала перевозчикам за сбор и транспортировку мусора большую сумму — задолженность перед 12 перевозчиками якобы в общей сложности составляет более 700 миллионов рублей.

«Экология-Новосибирск» также начала проверку документов, представленных для оплаты перевозчиками. По словам представителей регоператора, выяснилось, что в ряде случаев были завышены объёмы перевезённых отходов (до 40%), обнаружено несоответствие количества рейсов и несоблюдение спецтранспортом заявленных маршрутов.