Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM

Фермерским и подсобным хозяйствам Ленинградской области, специализирующимся на свиноводстве, предлагаются субсидии до 5 млн рублей для перепрофилирования на другой вид животноводства. Это делается для профилактики в регионе африканской чумы свиней (АЧС).

С 2013 года уже прекратилось содержание свиней в 328 крестьянских и личных подсобных хозяйствах Ленобласти, в результате чего поголовье свиней сократилось на 5234 особи.

Вместо этих животных хозяевами сельхозпредприятий приобретено 1030 голов крупного рогатого скота (том числе 58 коров), 898 овец, 316 коз, 34 174 птиц, 1977 кроликов, 15 лошадей, 30 семей пчел и 11 000 рыб на разведение.

Бюджетные субсидии для помощи в перепрофилировании составили 57 млн рублей.

С 2007 года на территории Российской Федерации было зафиксировано 1408 вспышек АЧС. Эта болезнь приводит к полному уничтожению свиного поголовья в очаге заболевания.