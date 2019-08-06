Афины , 6 августа 2019, 10:59 — REGNUM
Конференция министров энергетики с участием Греции, Кипра, Израиля и США проведет 7 августа греческое министерство окружающей среды и энергетики, сообщает 6 августа AMNA.
В рамках конференции глава ведомства Костис Хацидакис примет своих коллег Йоргоса Лаккотритиса (Кипр), Юваля Штайница (Израиль), Фрэнсиса Фэннона (США).
Цели министерской конференции по энергетике:
— Определить потенциальные области сотрудничества в области энергетики, представляющие интерес для всех четырех государств-участников конференции,
— Принять решение о создании рабочей группы высокопоставленных политических и служебных должностных лиц. Эта группа определит проекты по тематическим областям сотрудничества и предложит конкретные меры поддержки на четырехстороннем уровне.
Как подчеркивает греческое министерство, это первая энергетическая конференция такого уровня, в которой участвует правительство США, и для Греции важно, чтобы эта конференция проводится в Афинах.