Афины , , 10:59 — REGNUM

Конференция министров энергетики с участием Греции, Кипра, Израиля и США проведет 7 августа греческое министерство окружающей среды и энергетики, сообщает 6 августа AMNA.

В рамках конференции глава ведомства Костис Хацидакис примет своих коллег Йоргоса Лаккотритиса (Кипр), Юваля Штайница (Израиль), Фрэнсиса Фэннона (США).

Цели министерской конференции по энергетике:

— Определить потенциальные области сотрудничества в области энергетики, представляющие интерес для всех четырех государств-участников конференции,

— Принять решение о создании рабочей группы высокопоставленных политических и служебных должностных лиц. Эта группа определит проекты по тематическим областям сотрудничества и предложит конкретные меры поддержки на четырехстороннем уровне.

Как подчеркивает греческое министерство, это первая энергетическая конференция такого уровня, в которой участвует правительство США, и для Греции важно, чтобы эта конференция проводится в Афинах.