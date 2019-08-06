Сеул, , 10:57 — REGNUM

Представители министерства торговли США продолжают вводить антидемпинговые пошлины на продукцию южнокорейских компаний. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 5 августа Суд по делам внешней торговли США принял решение о наложении антидемпинговых пошлин на продукцию южнокорейской компании Hyundai Electric.

Отмечается, что сумма обложения составит 33,2 млрд вон (~$27,35 млн), что является 3,9% от собственного капитала компании.

В марте 2018 года министерство торговли США ввело антидемпинговые пошлины на товары из Южной Кореи в размере 60,81%. Отмечается, что антидемпинговые пошлины также были введены на продукцию Hyosung, Iljin и LSIS.