Москва, , 10:48 — REGNUM

В Госдуме прокомментировали долговые обязательства Украины — до конца 2019 года Украина должна выплатить по внутреннему и внешнему государственному долгу 169 млрд гривен (около 6,6 млрд долларов).

«Украина вязнет в долгах, но Запад готов купить ее за бесценок», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно отчету минфина Украины, страна до конца года должна выплатить значительную сумму долга в 6,6 млрд долларов. В ведомстве ранее сообщали, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в июне 2019 года вырос на 2,5%, до 80,35 млрд долларов.

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