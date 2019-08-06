Джакарта, , 10:48 — REGNUM

Бизнесмены из индонезийской ассоциации производителей растительного масла (GIMNI) изучают рынок растительного и пальмового масла в России, сообщает Antaranews.

Исполнительный директор GIMNI Сахат Синага заявил, что жители России заинтересованы в покупке пальмового масла, но его нет в супермаркетах и в магазинах страны.

По его словам, негативная кампания в отношении пальмового масла, связанная с тем, что оно считается вредным продуктом, привела к тому, что супермаркеты и магазины в России боятся его поставлять и продавать.

Сахат Синага выразил надежду, что сотрудничество правительства Индонезии и России приведет к тому, что пальмовое масло сможет выйти на розничный рынок страны.

По данным издания, в настоящее время потребление пальмового масла в России достигло 1,1 млн тонн в год. Причем Индонезия является крупнейшим поставщиком пальмового масла в Россию (около 74,4%, или 800 000 тонн), а остальное приходится на Малайзию и Нидерланды.

Напомним, стенд индонезийской ассоциации производителей растительного масла GIMNI был представлен на индонезийском фестивале в Москве (1−4 августа 2019 года). Пальмовое масло было распродано на второй день фестиваля. Речь идет о 96 бутылках масла стоимостью 150 рублей за литр.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Индонезии в Москве: «Пальмовое масло безопасно для потребления»