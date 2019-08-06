Сеул, , 10:52 — REGNUM

Южнокорейская автомобилестроительная компания Ssangyong Motor собирается принять меры по сокращению расходов, включая сокращение числа руководителей до 20%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря компании.

Рассматриваемые меры направлены на погашение предполагаемого увеличения роста затрат, а также на покрытие плохих показателей продаж.

Стоит отметить, что за период с января по июнь чистые убытки SsangYong Motor почти удвоились до 77,6 млрд вон (64 млн долларов) с 39,6 млрд вон годом ранее.

Это произошло за счет более низкого спроса на автомобили компании и из-за высоких маркетинговых затрат в первом полугодии 2019 года.

Напомним, что флагманскими моделями Ssangyong являются внедорожники G4 Rexton, Tivoli, Korando C и Korando Turismo.

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