Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM

Власти Петербурга планируют приватизировать принадлежащий городу крупный пакет акций авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Проект соответствующего постановления правительства Санкт-Петербурга опубликован на сайте Смольного.

Самолет АК «Россия» в аэропорту «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно документу, в программу приватизации на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов предлагается внести 25,0001% акций АК «Россия», находящихся в распоряжении Санкт-Петербурга.

При этом стоимость всех чистых хозяйственных активов акционерного общества оценивается в 7,3 млрд рублей. Таким образом, за свой пакет акций Смольный должен выручить не менее 1,8 млрд рублей.

Также в программу приватизации предлагается включить 10% акций Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, 0,00054% акций банка «Санкт-Петербург», принадлежащие городу целиком две стоматологические поликлиники и комбинат общественного питания.

«Приватизация акций обусловлена отсутствием возможности осуществления контроля деятельности обществ со стороны Санкт-Петербурга как акционера ввиду отсутствия контрольного пакета, необходимостью получения доходов в бюджет Санкт-Петербурга от продажи акций хозяйственных обществ, участие Санкт-Петербурга в которых не отвечает целям и задачам Санкт-Петербурга», — мотивируется необходимость приватизации в пояснительной записке к проекту постановления правительства Петербурга.

Совокупная маршрутная сеть авиакомпании «Россия» насчитывает более 130 направлений. По итогам 2018 года «Россия» перевезла более 11 миллионов пассажиров, признана лидером по трансферу через базовый аэропорт «Пулково». В 2019 году бренд авиакомпании «Россия» вошел в число 50 ценных брендов страны по версии международной консалтинговой компании Brand Finance. С 2014 года авиакомпания является официальным перевозчиком футбольного клуба «Зенит».