Сеул, , 10:23 — REGNUM

В первой половине 2019 года в Южной Корее зафиксировали самый низкий профицит счета текущих операций. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в первой половине текущего года профицит счета текущих операций составил $21,77 млрд, что является самым низким показателем с 2012 года.

Известно, что основной причиной спада является вялый экспорт.

В первой половине 2019 года экспорт товаров из Южной Кореи составил $277,7 млрд, что на 9,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, данный показатель является самым низким с 2016 года.

Сальдо торгового баланса составило $37,06 млрд, что также является низким показателем с первой половины 2013 года.

С другой стороны, в июне 2019 года профицит счета текущих операций составил $6,38 млрд, а сальдо торгового баланса — $6,27 млрд.