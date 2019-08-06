Аддис-Абеба, , 11:38 — REGNUM

Заместитель комиссара Национальной комиссии по планированию Эфиопии Гетачеу Адем заявил, что гражданские беспорядки, климатические изменения, нехватка иностранной валюты и ресурсов, а также нехватка производственных мощностей и незавершенная модернизация замедлили темпы роста сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности в 2017/2018 году. По его словам, социально-экономическая и политическая ситуация в стране до апреля 2018 года негативно сказалась на экономической деятельности. Дефицит финансов в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности в 2017/18 году способствовал снижению реального роста ВВП Эфиопии с запланированных 11,1% до 7,7%. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

Власти ожидали, что сельское хозяйство даст 34% роста ВВП, а промышленность — 20%. Крупное и среднее производство, пострадавшее от перегрузки мощностей и нехватки иностранной валюты, выросло на 5,5%, хотя ожидалось, что оно вырастет на 22%, заявил Гетачеу Адем.

Он особо отметил, что сельскохозяйственная трансформация не достигла желаемого уровня на макро или межсекторальном уровне. Переход от дождевого земледелия к ирригации произошел не так, как хотелось бы. Он добавил, что устойчивый и всесторонний экономический рост требует поддержки частного сектора для повышения производительности в сельском хозяйстве, среднем и крупном производстве. Страна должна перейти от сельского хозяйства к производству, чтобы создать рабочие места и заработать иностранную валюту на экспорте, сказал Адем, добавив, что производство и строительство способствуют промышленному развитию.

Согласно данным Всемирного банка, в экономике Эфиопии наблюдался значительный экономический рост в среднем на 10,3% в год в период с 2006/07 по 2016/17 гг. Рост ВВП в 2017/18 году был обусловлен услугами (рост на 8,8%) и промышленностью (12,2%), чему способствовало развитие энергетики, индустриальных парков и транспортной инфраструктуры.