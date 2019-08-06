Джакарта, , 10:04 — REGNUM

Чили введет нулевую экспортную пошлину на индонезийскую сельскохозяйственную, рыбную и производственную продукцию, согласно соглашению об экономическом сотрудничестве между Индонезией и Чили (IC-CEPA), сообщает Antaranews.

«Например, продукты сельского хозяйства, включая масличную пальму, чай, кофе, бананы и овощи, будут экспортироваться в Чили с нулевым процентным тарифом», — говорится в заявлении министерства торговли Индонезии в Джакарте.

Кроме того, это положение касается рыбных продуктов, включая моллюсков, омаров и креветок, а также таких товаров, как обувь, шины, текстиль, ювелирные изделия и военная техника.

Результаты исследования министерства торговли Индонезии показали, что существует ряд товаров, стоимость которых невелика, но она может вырасти с внедрением IC-CEPA. Одним из таких товаров является обувь. По последним данным, стоимость экспорта индонезийской обуви в Чили достигла 40 млн долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита и заместитель министра иностранных дел Чили Родриго Яньес Бенитес обменялись ратификационными грамотами Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Чили.

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