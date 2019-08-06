Казань, , 10:03 — REGNUM

В Татарии по итогам первого полугодия 2019 года подвели итоги работы транспортной сферы. Грузооборот автотранспорта относительно того же периода 2018 года снизился на 1,6%, а пассажирооборот — на 0,9%. Татарстанстат обнародовал данные, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За январь-июнь 2019 года оборот грузов, перевозимых автомобильным транспортом (без учёта малого бизнеса), составил 1927,1 млн. т-км — 98,4% к уровню соответствующего периода 2018 года. Пассажирооборот в этом сегменте, составив 934,2 млн пасс-км, стал почти на 1% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при этом в сфере железного транспорта по стране наблюдается рост показателей. На российской железной дороге за семь месяцев пассажирооборот, составив 75,1 млрд пасс-км, вырос на 3,4% относительно итогов семи месяцев 2018 года.