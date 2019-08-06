Москва, , 10:00 — REGNUM

В июле 2019 года тольяттинский автозавод АвтоВАЗ реализовал на авторынке России 29 486 машин Lada, что на 0,3% больше, чем в июле 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По информации пресс-службы автозавода, с января по июль 2019 года дилеры Lada реализовали в стране 203 672 автомобиля. Это на 2,2% больше показателя прошлого года. При этом доля машин марки Lada на российском авторынке, по оценкам автокомпании, с начала 2019 года составила 21%.

Наиболее популярной моделью тольяттинского автозавода в июле стала модель Lada Granta. Её было продано 10 652 единицы, что на 40,2% больше, чем годом ранее.

Вторую строчку по популярности занимает Lada Vesta — 8937 проданных автомобилей. Здесь мы наблюдаем незначительное падение на 0,6% по сравнению с прошлым годом.

Тройку лидеров замыкает универсал Lada Largus, чьи продажи выросли на 2,8% и составила 3718 машин.

Напомним, компания АвтоВАЗ получила одобрение типа транспортного средства на производство спецверсий Lada Vesta и Lada Granta. Данные модификации будут предназначены для нужд Министерства обороны и оперативных служб МВД РФ.

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