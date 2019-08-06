Москва, , 09:48 — REGNUM

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным нападающим сборной России, поскольку есть Артём Дзюба. Об этом заявил главный тренер сборной Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

«На сегодняшний день на месте Чалова у нас играет. Он — капитан команды, от этого надо отталкиваться», — сказал специалист.

По его словам, тренерский штаб смотрит на то, кто приносит больше пользы команде и выглядит сильнее.

Он добавил, что Чалов может ещё играть в молодежной сборной. А что касается привлечения в главную команду, то «всему своё время».

Напомним, в сезоне 2018/19 Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 15 голов, и был признан лучшим игроком турнира. В составе сборной России он провёл два матча.

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