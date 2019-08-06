Чебоксары, , 09:45 — REGNUM

В Чувашии разбираются с оплатой проезда на пассажирских маршрутах и грозят транспортному оператору «ЕТК» расторжением договора. Данный вопрос был поднят на совещании в правительстве и касался использования банковских карт при расчете за проезд на общественном транспорте, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В минтрансе Чувашии отмечают, что с 22 июля на всех маршрутах пригородного сообщения отключен прием банковских карт. По словам вице-премьера — министра транспорта Александра Николаева, региональный оператор в лице ООО «ЕТК» ссылается на требование федерального закона, которым с 1 июля 2019 года установлено введение кассовой техники в общественном транспорте. В минтрансе, в свою очередь, напоминают, что в переходный период (до 1 июля 2020 года) перевозчиков штрафовать не будут.

Министр транспорта доложил, что от «ЕТК» не получено «вразумительного ответа» на предложение возобновить работу с банками, поэтому соответствующее заявление направлено в прокуратуру Чувашии и «подготовлено претензионное заявление в судебном порядке». Николаев заявил, что при невыполнении «соответствующих решений» «будет принято решение о расторжении соответствующего договора с ООО «ЕТК» и определен новый оператор путем проведения конкурсных процедур».

Глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил решить вопрос «в кратчайшие сроки» и предложил на переходный период установить временный порядок безналичной оплаты проезда. По его словам, «если надо расторгать договор — расторгайте», так как «в конкурентной среде есть и другие фирмы, которые будут работать».

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Напомним, с 2017 года в Чувашии региональным оператором по изготовлению и продаже карт безналичной оплаты проезда является ООО «Единая транспортная карта». Как сообщало ИА REGNUM, с 10 июля из-за жалоб на двойное списание средств за поездку по банковским картам установлено «ограничение в одну поездку в течение 10 минут на одном транспортном средстве». Затем местные СМИ сообщили, что заблокировано 37 700 банковских карт из-за «переполнения памяти» в терминалах — оператор заявлял, что проблема решается.

Отметим, по данным властей, в Чебоксарах на банковские карты приходится 20% безналичного оборота на рынке пассажирских перевозок.

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